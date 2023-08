Gonçalo Ramos falha Supertaça: "É uma situação delicada, está marcada numa altura de mercado"

Declarações de Gonçalo Ramos à BTV no dia em que foi anunciado como reforço do PSG

Até já: "Espero bem que seja um até já porque o Benfica é a minha casa e espero sempre voltar, um dia mais tarde".

Razão da mudança: "Já cumpri o meu sonho no Benfica. Era ser campeão e houve uma boa oportunidade. Não se sabe quando podem aparecer outra vez e eu quis aproveitar e abraçar um projeto novo".

Falou com Rui Costa? "Sim, sempre falamos sobre a situação, não só sobre isto, mas sobre tudo. Ele está sempre em contacto connosco. Apareceu a oportunidade, eu falei com o mister e com o presidente, de forma a que fosse bom para todas as partes".

Falha a Supertaça: "É uma situação delicada, mas que pode acontecer porque a Supertaça está marcada numa altura de mercado e ninguém consegue controlar isso. Eu não posso escolher se a proposta chega hoje ou amanhã. E depois vai além de mim, vai pelas exigências de cada clube e foi o que aconteceu".