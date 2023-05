Gonçalo Guedes volta a parar e vai ser operado ao joelho esquerdo

Gonçalo Guedes ficou com queixas no dérbi com o Sporting

Informação avançada pelo Benfica esta quarta-feira

Gonçalo Guedes, emprestado pelo Wolverhampton ao Benfica, vai voltar a parar. O internacional português tem uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo e vai ser operado nos próximos dias, informou esta quarta-feira o emblema encarnado.

De recordar que o avançado ficou com queixas num lance do dérbi com o Sporting (2-2), pouco depois de ter substituído Rafa. Ficou no ar uma possível substituição, mas o jogador acabou mesmo por terminar o encontro.

Já não é a primeira vez que Gonçalo Guedes é operado ao joelho esquerdo esta temporada. A 12 de março, foi submetido a cirurgia devido a um problema no menisco, tendo regressado à competição cerca de um mês depois, a 15 de abril, jogando 20 minutos na derrota por 1-0 no estádio do Chaves.

Gonçalo Guedes vai assim falhar o último jogo do Benfica na época 2022/23, no sábado, com o Santa Clara, no Estádio da Luz, no qual o clube lisboeta pode conquistar o 38.º título português.

Desde que regressou à Luz, em janeiro, o avançado participou em 15 partidas pelas águias, mas apenas foi titular por cinco vezes, tendo ainda marcado dois golos.