Gonçalo Guedes só regressa no fim de abril

Internacional português tem uma lesão no joelho esquerdo, "com afetação meniscal", segundo revelaram as águias, pelo que terá de ser operado.

Roger Schmidt ficou sem uma das armas do ataque que recebeu em janeiro. Gonçalo Guedes sofreu uma lesão no joelho esquerdo, vai ter de ser operado para a debelar e, segundo apurou O JOGO, tem o regresso aos relvados previsto apenas no final de abril, altura em que deverá estar disponível após a intervenção que deverá ser realizada na segunda-feira, em unidade hospitalar ainda por decidir.

Primeiras queixas ocorreram após o jogo com o Vizela. Falhou o Famalicão e não saiu do banco na receção ao Brugge. A intervenção deverá ser feita até segunda-feira em local ainda por definir.

Significa isto que o treinador alemão ficará sem a velocidade e capacidade de explosão do jogador emprestado pelo Wolverhampton numa altura crucial da temporada. Além de falhar agora o Marítimo, não estará recuperado para os embates com Vitória de Guimarães, Rio Ave, FC Porto, Chaves e Estoril, além das duas mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões. Dependendo da evolução, é possível que reentre nas contas com o Gil Vicente (30 de abril) ou Braga (7 de maio).

Gonçalo Guedes apresentou as primeiras queixas após o jogo em Vizela, no qual foi substituído aos 60 minutos, tendo falhado a partida seguinte, na receção ao Famalicão. Na véspera do encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realizado na terça-feira, o jogador de 26 anos participou nos 15 minutos de treino abertos à Comunicação Social sem aparentes limitações e sem qualquer proteção na zona em causa. Ainda assim, o treinador das águias manteve-o no banco até ao fim e não arriscou a sua subida ao palco.

Depois de tudo isto, e na forma de um curto comunicado, o clube confirmou agora o pior cenário para o jogador que já marcou dois golos (Santa Clara e Braga) e ofereceu outro (a João Mário com o Arouca). "O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Gonçalo Guedes tem uma lesão no joelho esquerdo, com afetação meniscal, que necessita de tratamento cirúrgico, a realizar nos próximos dias", pode ler-se.