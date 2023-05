Gonçalo Guedes: "Se puder, dou o corpo e a alma pelo Benfica"

Declarações do jogador do Benfica, no final do encontro com o Santa Clara (3-0)

Dérbi e sacrífico: "Não é só por ser contra o Sporting, mas um dérbi é sempre um jogo especial. Se puder, dou o corpo e a alma pelo Benfica. Isso é o mais importante! Estou super feliz e pelo que depender de mim vou dar sempre tudo pelo Benfica."

Ano longe do melhor: "Exatamente. Não foi o meu melhor ano nem os meus melhores seis meses devido às minhas duas lesões, mas o que importante é que fomos campeões. O mais importante é sempre a equipa e o Benfica está sempre em primeiro lugar."

Festa no Marquês: "Os mais novos nem sabem o que os espera no Marquês e depois de quatro anos sem ganhar acho que vai ser ainda melhor. Vai ser espetacular. Sempre que venho aqui é um espetáculo e é mais um dos grandes dias da minha vida."