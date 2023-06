Wolverhampton preferia vender o atacante mas assume que a lesão trava tal cenário. Cedência à Luz é encarada com agrado.

Gonçalo Guedes viu o final da temporada condicionado devido a problemas no joelho esquerdo, que o levaram mesmo à mesa das operações por duas vezes.

A segunda lesão fez do jogador baixa para o jogo decisivo com o Santa Clara, mas a paragem que enfrenta agora, prevista para três meses, pode ser um importante trunfo do Benfica para assegurar a sua continuidade na Luz.