Gonçalo Guedes foi operado e não marcou presença na homenagem ao Benfica

Foi submetido a uma artroscopia ao joelho esquerdo esta segunda-feira.

Gonçalo Guedes foi o único jogador do plantel do Benfica que não marcou presença na Câmara Municipal de Lisboa, onde a equipa foi homenageada pela conquista do 38.º título de campeão nacional.

O internacional português, cedido pelo Wolverhampton, foi submetido a uma artroscopia ao joelho esquerdo esta segunda-feira, não tendo, por isso, acompanhado os restantes companheiros.

Guedes, recorde-se, saiu lesionado do dérbi com o Sporting (2-2), da ronda 33 do campeonato.