Gonçalo Guedes luta para estar na Liga dos Campeões

Reforço de janeiro falhou o embate de sexta-feira para o campeonato devido a um traumatismo no joelho esquerdo. Schmidt não sabe se poderá utilizar o camisola 15 esta terça-feira

Baixa nas contas de Roger Schmidt para o encontro da passada sexta-feira com o Famalicão devido a lesão, Gonçalo Guedes procura ainda recuperar a tempo de ser opção para o desafio com o Brugge, terça-feira, novamente no Estádio da Luz.

O internacional português falhou o embate da 23.ª jornada devido a um traumatismo no joelho esquerdo e está neste momento ainda em dúvida para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Gonçalo Guedes tem ainda três dias para, sob a supervisão do departamento clínico, trabalhar a pensar na presença no encontro que pode valer aos encarnados a presença pelo segundo ano consecutivo nos "quartos" da prova milionária. Pela dúvida quanto à sua condição, Schmidt deverá mesmo repetir o onze lançado ante o Famalicão.

O dianteiro emprestado pelo Wolverhampton lesionou-se frente ao Vizela e luta para estar na Champions. O técnico germânico deverá lançar o mesmo onze que iniciou o jogo com o Famalicão.

Contratado em janeiro, por empréstimo do Wolverhampton, o dianteiro, que soma 374" na Luz, lesionou-se najornada anterior, em Vizela, tendo sido substituído aos 60 minutos, dando então lugar a Chiquinho. Curiosamente, o centrocampista, que ganhou espaço com a recente saída de Enzo Fernández para o Chelsea, tornou-se também um problema para Roger Schmidt nesse encontro.

Isto porque sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e ficou também ele fora da receção ao Famalicão. Agora, deverá falhar o jogo da Liga dos Campeões, procurando recuperar a tempo da deslocação à Madeira, no próximo domingo.