Gonçalo Guedes está lesionado e é baixa no Benfica

Avançado lesionou-se na partida de sábado contra o Vizela. Não defronta o Famalicão e está em dúvida para o Club Brugge.

Gonçalo Guedes sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no jogo de sábado frente ao Vizela, que os encarnados venceram por 2-0, e é baixa para Roger Schmidt para o duelo com o Famalicão, da 23.ª jornada da Liga Bwin (sexta-feira, 21h15).

Mas poderá não ser o único jogo que o avançado falha. Na terça-feira há encontro marcado com o Club Brugge, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e não é certa a presença do internacional português.

De recordar que as águias venceram (2-0) a primeira mão, na Bélgica.