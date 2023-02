"Gonçalo Guedes? Ele estava em negociações com clubes mais mediáticos..."

Declarações de Rui Costa, presidente encarnado, em declarações à Benfica TV.

Empréstimo de Gonçalo Guedes: "O Gonçalo Guedes não estava na equação. No meio deste processo aparece a solução Gonçalo Guedes quando percebemos que ia sair do Wolves. Este trabalho é feito em colaboração com a equipa técnica. Precisámos de ir buscar um avançado e um extremo. Ele estava em negociações com clubes e campeonatos mais mediáticos do que o nosso. Quando soube que o queríamos, não pensou duas vezes e voltou a casa. Esta transferência foi feita em dia e meio. Ele não tem uma posição específica, é muito versátil, é português e conhece este campeonato. Tem imensa vontade de jogar no Benfica e dá ao treinador uma planóplia de soluções ao treinador".

Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup: "Fui colega de três jogadores desse mercado. Resultou sempre no Benfica. É um mercado com muito talento, com uma geração de muito talento.Tivemos esse exemplo com o Aursnes. Ainda não foram utilizados, mas eles estavam em pausa de campeonato. Daí estarem a demorar mais a entrar na equipa, estão a fazer uma mini pré-temporada".