Gomes da Silva questiona Benfica: "Dizem que vai entrar em campo pelo Famalicão e segue para o FC Porto"

Rui Gomes da Silva, um dos quatro candidatos às eleições do Benfica, agendadas para outubro, questiona "silêncio conivente com os negócios dos amigos"

"Dizem que Toni Martínez vai entrar em campo pelo Famalicão contra o Benfica e depois segue para o FC Porto. Onde está a direção do Benfica? Está atulhada de preocupações e não se preocupa com o que devia preocupar, os interesses do nosso Clube", considerou esta quinta-feira Rui Gomes da Silva, um dos quatro candidatos às eleições do Benfica.

Na mesma publicação na rede social Facebook, Gomes da Silva critica a atual direção encarnada. "Preocuparam-se em vir reafirmar o projeto para a Europa depois de termos perdido contra o PAOK. Preocupam-se com a sua sobrevivência, mas nem uma palavra sobre o facto de que, a ser verdade esta situação de Martínez, será mais um escândalo do futebol português".

"Um jogador do Famalicão vai assinar pelo FC Porto, mas só depois de jogar contra o Benfica? A ser verdade, isto mereceria, como é evidente, uma denúncia frontal da direção do Benfica. Ainda por cima, um negócio entre duas equipas que são associadas àquela parceria estratégica com um empresário de que a direção do Benfica se orgulha (ou pelo menos se orgulhava até há poucos dias) muito de ter", acrescenta antes de deixar uma pergunta: "Ainda assim, será que a direção do Benfica vai continuar com este silêncio conivente com os negócios dos amigos, em claro prejuízo do Benfica?".

