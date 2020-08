Gomes da Silva fala de Jesus, contou dois minutos e aponta: "Talvez embaraçado..."

Candidato à presidência do Benfica reage à apresentação de Jesus e volta a visar Vieira.

Rui Gomes da Silva candidato às eleições do Benfica, agendadas para outubro, deixou uma mensagem nas redes sociais após a apresentação de Jorge Jesus como treinador.

"Felicito o novo treinador do Sport Lisboa e Benfica pela ambição no discurso e pela promessa de que a nossa equipa de futebol não vai jogar igual, tão pouco o dobro, mas o triplo do que fez nesta época! A seu lado, um presidente que em 2015 se dizia 'desiludido mas não surpreendido' com este mesmo Jorge Jesus. Agora, talvez embaraçado por tanta pirueta, Vieira demorou menos de 2 minutos a falar", começa por escrever.

"Perante o presidente recatado, foi Jesus a justificar a mudança de 180 graus na estratégia do Seixal. 'Os projetos do futebol são assim, fazem-se e desfazem-se, numa altura são uns e noutra altura são outros'. O resumo do rumo desgovernado da direção do Benfica. E será que Vieira ainda se lembra do que disse no verão de 2015 acerca de Jesus? - 'ninguém constrói nada sozinho, muito menos num clube com a dimensão do Benfica'. Nós, Benfiquistas, lembramo-nos, e lembrar-lhe-emos essas palavras em outubro, acentuando que o Benfica é nosso, dos sócios e dos adeptos. Numa coisa Vieira estava certo: "Não há insubstituíveis nesta casa, mesmo que alguns pensem que são", aponta Gomes da Silva, prosseguindo com as críticas ao atual líder do clube da Luz.

"Há um ano, Vieira prometeu, segundo relatos na imprensa, que com ele Jesus não voltaria ao Benfica. E deixou entender que Jesus é incompatível com o projeto do Seixal. O que mudou? Terá sido a urgência de se salvar? Tenha Vieira a coragem de aceitar debater com os restantes candidatos a presidente do nosso Sport Lisboa e Benfica, estas perguntas não deixarão de ser feitas por mim", termina.