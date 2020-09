Gomes da Silva ataca Vieira: "Não se pode encolher no canto da sala em silêncio"

Candidato à presidência do Benfica volta a lançar ataque cerrado na direção do líder encarnado.

Rui Gomes da Silva voltou a recorrer às redes sociais para, esta quarta-feira, atacar Luís Filipe Vieira na sequência da eliminação do Benfica da Champions, diante do PAOK, na terceira pré-eliminatória.

"Um líder não se pode encolher no canto da sala e ficar em silêncio à espera que o problema passe sozinho. O problema não é quem critica interesses instalados e aponta uma solução. O problema não é a crítica feita em defesa do Benfica - e nunca ao Benfica! O problema não é quem é sócio ininterrupto do Benfica há 62 anos. O problema é outro e está identificado há muito", assinala o candidato às eleições do clube, prosseguindo:

"Mais de 80 milhões gastos e somos eliminados. Uma receita muito importante que se perde, ao mesmo tempo reforçando financeiramente um adversário. O pagamento das contratações a ser diferido para a próxima temporada. O Benfica no limiar de incumprir o fair-play financeiro. Eu não fico em silêncio sobre nada disto. É o futuro do Benfica que está em causa. Em outubro, o problema tem de ser afastado pelos sócios, já que ele não se afasta por si próprio", conclui Rui Gomes da Silva.