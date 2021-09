"Golpe monumental no Barcelona que levou baile do Benfica entre olés"

Confira o que foi escrito pela imprensa internacional sobre o jogo entre Benfica e Barcelona, para a Champions, ganho pelas águias por 3-0.

Outro drama na Luz (Mundo Deportivo)

"Golpe monumental no Barça que levou baile do Benfica entre olés dos adeptos locais. Duas vitórias por 3-0, zero pontos, zero golos na Champions e Koeman oscila na corda bamba."



Nova ruína (Marca)

"O Barça não vinha a Lisboa desde a infame noite do 2-8 com o Bayern. Jogo que podia ser compensado vencendo o Benfica. Mas não. Lisboa soma mais um capítulo negro na história dos blaugrana."



Darwin e a involução (As)

"Darwin marcou o penálti (3-0) que certificou a involução do Barça e que deixa os culé pendurados na Europa. Os olés do público foram o clímax de uma tortura que não tem fim."



Barça sombrio (L' Équipe)

"O Barcelona levou uma nova estalada na Champions, no campo do Benfica, depois de punido pelo Bayern. Ontem frente a uma equipa inferior ao ogre bávaro e que deveria estar ao seu alcance."



Choque com o Benfica (La Gazzetta dello Sport)

"O Barça mergulha de novo na crise. O Benfica exulta com Darwin aos 3", nova amnésia defensiva causa o 2-0 e em penálti, por mão de Dest, Darwin bisa. O banco de Koeman está muito quente."