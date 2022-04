Golos na Champions: Liverpool e Benfica separados por uma montanha

Salah, com 36, e Mané, com 22, superam sozinhos todo o plantel encarnado, cujo melhor marcador é agora Darwin, com cinco, após o golo obtido no 1-3 da primeira mão dos "quartos" no Estádio da Luz.

O Benfica chega esta noite, às 20h00, a Anfield a sonhar ainda com a qualificação para as meias finais da Liga dos Campeões e para concretizar essa ambição precisa de ganhar, depois da derrota por 3-1 na Luz, na semana passada.

Portanto, ganhar por uma diferença de três golos para selar o apuramento direto e por dois para obrigar o Liverpool ao prolongamento.