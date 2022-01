Golo, vitória e uma marca redonda atingida: o dia especial de Grimaldo

O lateral-esquerdo benfiquista completou no domingo o jogo 150 no campeonato.

De regresso ao onze encarnado após ter falhado a partida anterior, com o FC Porto, para o campeonato, por estar infetado com covid-19, Grimaldo atingiu uma marca especial na Liga Bwin.

O lateral-esquerdo benfiquista completou no domingo o jogo 150 no campeonato, todos ao serviço do Benfica, ele que teve em 2018/19 a sua melhor temporada, com 34 jogos realizados.

O espanhol foi o autor do segundo golo do Benfica na vitória por 2-0 ante o Paços de Ferreira, no Estádio da Luz, referente à 17.ª jornada da Liga Bwin.