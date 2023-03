Dani Silva marca na própria baliza. Contra-ataque do Benfica com Rafa a isolar João Mário na frente. O jogador tenta deixar a bola no meio mas bate em Dani Silva e engana Biai, que ainda toca na bola. André Amaro ainda tenta tirar (já com a bola a passar da linha) mas o corte acaba por levar a bola a tocar de novo em Dani Silva e a voltar para dentro da baliza.

