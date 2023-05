"Golo do Benfica em Portimão? "Não fiquei minimamente convencido que a bola entrou"

Declarações de Guilherme Aguiar, vereador da Câmara de Gaia e adepto do FC Porto, à Antena 1

FC Porto: "A obrigação do FC Porto é vencer todos os jogos e manter-se sempre candidata, enquanto for matematicamente possível, aos títulos que é seu apanágio e objetivo conquistar. Um deles seria o campeonato, muito embora o Benfica tenha uma superioridade pontual que é de relevar, mas isso não retira um milímetro da responsabilidade do FC Porto, que é ganhar todos os jogos.

Ficou convencido que a bola entrou no golo com o qual Benfica abriu a goleada em Portimão? "Não, não fiquei minimamente convencido que a bola entrou. Também não fiquei convencido que a bola não entrou. O árbitro assistente estava mal colocado e não sei se é possível no VAR fazer essa leitura correta. Acho que foi decisivo no resultado, até porque foi obtido muito cedo e deu uma confiança ao Benfica que, caso não tivesse acontecido e os golos demorassem um bocadinho mais a acontecer, naturalmente os jogadores do Benfica ficariam um bocadinho mais nervosos."