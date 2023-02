Golo de Neres nomeado a melhor da semana na Champions. Veja todos

Golos de Brahim Díaz (Milan), Karim Adeyemi (Dortmund) e Kingsley Coman (Bayern) concorrem com o do extremo do Benfica.

O segundo golo do Benfica na vitória em casa dos belgas do Club Brugge (2-0), marcado por David Neres aos 88 minutos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi nomeado ao prémio de melhor da semana.

O golo do extremo encarnado enfrenta a concorrência de Brahim Díaz, que marcou o único golo da vitória do Milan frente ao Tottenham, e ainda de Karim Adeyemi (Dortmund) e Kingsley Coman (Bayern), que fizeram o mesmo diante do Chelsea e PSG, respetivamente.

A votação encontra-se aberta e disponível no site da UEFA.

