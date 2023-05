Golo do médio encarnado contra o Gil Vicente foi o melhor de abril

O golo de Chiquinho frente ao Gil Vicente, que abriu o marcador e empurrou os encarnados para a vitória, foi considerado, pelos adeptos encarnados, o melhor de abril.

Dos oito golos marcados no mês em questão - Gonçalo Ramos frente ao Rio Ave e FC Porto; Aursnes, António Silva e Musa com o Inter; Otamendi com Estoril e, Grimaldo com o Gil Vicente -, o cabeceamento do médio foi o eleito.