Goleada do Benfica resultou em marca histórica de clubes portugueses

Ao eliminar o Club Brugge por 7-1, na fase a eliminar da Champions, as águias fizeram história

O Benfica conseguiu esta terça-feira o melhor resultado conjunto de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões na fase a eliminar, ao bater o Club Brugge por um total de 7-1, nos 'oitavos' da edição 2022/23.

Com uma goleada por 5-1 na Luz, o seu melhor resultado nesta fase da prova, a juntar ao 2-0 da Bélgica, o conjunto 'encarnado' superou pelo 'dobro' o que era o seu melhor resultado numérico em termos globais, o 3-0 ao então campeão europeu em título Liverpool, nos 'oitavos' de 2005/06.

Melhor do que este resultado conjunto dos 'encarnados' face aos 'reds', com um 1-0 caseiro e um 2-0 em Anfield Road, apenas o 5-1 do FC Porto ao Basileia, nos oitavos de final da edição de 2014/15, mas então com um triunfo (4-1 em casa, na segunda mão) e um empate (1-1 na Suíça).

Quanto ao Benfica, precisa de recuar precisamente 30 anos para encontrar uma eliminatória - em qualquer fase, de qualquer competição -- com um resultado conjunto mais expressivo, o que aconteceu em 1992/93, face aos eslovenos do Belvedur Izola.

Os 'encarnados' venceram, então, por 8-0, na primeira ronda da Taça UEFA, após um 3-0 em casa, com um 'bis' de Vítor Paneira e um penálti de William, e um 5-0 fora, com um 'hat-trick' de Pacheco e golos de João Vieira Pinto e César Brito.

As 'águias' têm como recorde o 18-0 aos luxemburgueses do Dudelange na primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus de 1965/66, com um 8-0 fora, com 'hat-trick' de Pedras, e um 10-0 na Luz, onde Eusébio logrou um 'póquer'.

- Melhores totais das equipas portuguesas em eliminatórias da Liga dos Campeões pós fase de grupos (x): Época Fase Equipa Adversário Resultados Total 2022/23 Oitavos Benfica Club Brugge, Bel 2-0 (F), 5-1 (C) 7-1 2014/15 Oitavos FC Porto Basileia, Sui 1-1 (F), 4-0 (C) 5-1 2005/06 Oitavos Benfica Liverpool, Ing 1-0 (C), 2-0 (F) 3-0 2003/04 Quartos FC Porto Lyon, Fra 2-0 (C), 2-2 (F) 4-2 2015/16 Oitavos Benfica Zenit, Rus 1-0 (C), 2-1 (F) 3-1.