"Goleada ao Braga? O Benfica começa a ganhar este jogo contra o Bayern"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a goleada aplicada ao Braga, 6-1, em jogo referente à 11.ª jornada da Liga Bwin.

Lesões fizeram com que a noite não fosse perfeita: "Foi uma noite perfeita em termos de vitória, de resultado, mas uma noite turbulenta em termos de lesões, muitos jogadores tiveram problemas. Lucas Veríssimo, não temos certeza absoluta, foi fazer exames, mas de certeza que vai ser lesão grave, mais o Darwin, mas o João Mário e mais o Rafa. No fim do jogo, já tinha feito as três substituições, [Rafa] apareceu carregado muscularmente. Disse-lhe para ficar e não correr muito. Foi uma noite muito complicada apesar desta qualidade de jogo, da vitória e desta velocidade de jogo. A equipa começa a ganhar este jogo contra o Bayern, mas nem tudo foi perfeito, principalmente com muitos jogadores lesionados."

Palestra e estratégia: "Não vejo este problema em termos de o Benfica ter ganho hoje e não ter ganho há dois ou três jogos. A forma como queres tirar qualidade a uma equipa passa muito por ganhar ou não. Se querem saber o que passei à equipe, disse: " Vocês esta a jogar tão mal que eu só quero que joguem igual, que vamos ganhar ao Braga". A minha palestra hoje foi exatamente essa: "Só quero que joguem como têm jogado e os golos vão aparecer". A equipa apareceu muito mais folgada do que o Braga. No jogo contra o Bayern jogámos com alguma estratégia para que os jogadores aparecessem tão rápidos como apareceram principalmente o Darwin, Rafa e Everton. Hoje foi aquele Everton que eu conheço, com a capacidade de tirar jogadores da frente e fazer golos. Fez um excelente jogo."

Disse que o Benfica começou a ganhar este jogo contra o Bayern. Como? "Rafa e Darwin não jogaram. Entraram 15, 20 minutos, o Darwin nem entrou. Houve cinco jogadores que começaram hoje o jogo e não jogaram em Munique. Isso fez com que a equipa estivesse mais leve, menos carregada. Eles jogam, mas não andam à mesma velocidade. Foi um dos fatores que fez a diferença no jogo."

Equipa menos carregada do que o Braga: "Foi uma vitória concludente. Fazer seis golos ao Braga não é fácil, mas o Braga apanhou um Benfica mais solto. O Braga jogou na quinta-feira, eu tive a possibilidade de descarregar alguns jogadores para hoje aparecerem com a velocidade que apareceram. Felizmente deu resultado. Não é o jogo de hoje do Braga que desvaloriza o Braga. A equipa do Braga é analisada pelo percurso que tem feito neste início de época, que eu acho muito bom. Não é por ter ganho 6-1 que o Benfica agora é uma equipa super. Não é uma equipa super."