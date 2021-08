Goetze, os elogios de Jesus e o reencontro com Weigl: "Jogámos quase três anos no Dortmund..."

Mario Gotze, jogador do PSV

Declarações de Mario Gotze, jogador do PSV, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Benfica [terça-feira, 20h00].

Benfica: "Aprendemos que o Benfica é uma equipa muito boa, vimos a qualidade deles nos dois golos, têm muita experiência. Mas fizemos uma boa segunda parte. Marcaram de canto, mostraram qualidade com bola e na defesa com cinco. Penso que será um jogo muito interessante, são bons com e sem bola."

Alguns jogadores descansaram: "Foi bom descansarmos alguns para estarmos bem amanhã."

Bons jogos nas últimas semanas: "Fizemos bons jogos com Midtjylland e em Istambul. Amanhã temos uma grande oportunidade e vai correr bem, até porque jogamos em casa. Fizemos bons jogos nas últimas semanas, mostrámos bom futebol e esperamos repetir isso amanhã."

Golos: "É bom rematar também de longe, mas, se virmos as estatísticas, 90 por cento do golos são na grande área, daí tentar-se mais vezes. Sabemos que temos de marcar e de ganhar, será um jogo totalmente diferente. É tudo ou nada e temos de estar preparados para estar num nível top.

Sistema do Benfica: "Não sei como vão jogar, mas acredito que seja com cinco e em contra ataque. Mas são perigosos."

Elogios de Jesus, disse que é o melhor da equipa, fica satisfeito? "Claro (risos), apenas posso estar no top se a equipa também estiver. É sempre bom ouvir elogios, mas são elogios para a equipa."

Mais elogios ao Benfica: "A equipa e o treinador fizeram um bom trabalho, ganharam e foi bom para eles. Têm muita experiência a jogar com cinco defesas, temos de estar preparados para tudo. Têm muita qualidade."

Favoritos? "Temos de ver amanhã, jogamos em casa, estamos confiantes, mas sabemos como são bons, em Lisboa foi um jogo difícil, tudo se resolverá nos detalhes."

Reencontro com Weigl: "Jogámos quase três anos no Dortmund, é um bom tipo, bom jogador, fizemos vários jogos e é bom revê-lo. Vamos cruzar-nos várias vezes."