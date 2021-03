Imprensa estrangeira coloca Diego Costa na lista de aquisições do Benfica

Experiente e titulado avançado hispano-brasileiro é um jogador livre desde que rescindiu, em dezembro de 2020, o contrato com o Atlético de Madrid

O avançado Diego Costa, desempregado desde dezembro de 2020 ao rescindir o contrato com o Atlético de Madrid, está agora a ser associado como reforço do Benfica, conforme noticiou, esta segunda-feira, a edição espanhola do site 'Goal'.

O título desportivo refere que os responsáveis do clube da Luz até já apresentaram uma proposta de vínculo ao experiente dianteiro, de 32 anos, com uma remuneração cifrada em três milhões de euros, livres de impostos, por época.

Além de receber este milionário salário anual, o que deverá corresponder às exigências do futebolista hispano-brasileiro, Diego Costa poderá ter ainda um prémio de assinatura também fixado em três milhões de euros.

A edição espanhola do site 'Goal' avança também que a duração do hipotético vínculo contratual do reconhecido avançado com o Benfica será de dois ou, no máximo, três anos.

Segundo uma fonte próxima do jogador citada no artigo da publicação desportiva online, a Diego Costa "seduz a possibilidade de reforçar um histórico como o Benfica" no futuro.

O avançado hispano-brasileiro, recorde-se, já atuou em Portugal, onde iniciou a carreira de futebolista profissional. Em 2006, representou o Braga e, no ano seguinte, rumou a Penafiel a título de empréstimo.

Após essas experiências em solo português, Diego Costa rumou a Espanha, onde ficou até 2014 e representou Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Atlético de Madrid, onde se destacou. Depois, transferiu-se para o Chelsea, até 2017, antes de retornar aos colchoneros, para mais quatro temporadas.

No currículo atual, o avançado apresenta a conquista de duas ​​​​​​​Premier League, uma Taça do Rei, uma La Liga, duas Supertaças Europeias e uma Liga Europa.