Giménez, referenciado pelo Benfica, renova contrato com o Feyenoord

Novo vínculo do avançado mexicano válido até 2027.

O Feyenoord anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Santiago Giménez. O avançado mexicano está referenciado pelo Benfica para o reforço do ataque, setor que irá perder Gonçalo Ramos, a caminho do PSG.

"Estou grato ao Feyenoord pela confiança manifestada nesta renovação", afirmou o jogador de 22 anos, citado pelo site oficial do emblema de Roterdão.

"O clube ajudou-me de todas as formas possíveis para que a minha adaptação corresse bem quando cheguei a Roterdão. Com a ajuda dos treinadores e dos meus colegas, tive uma primeira época fantástica. Os adeptos dão-me sempre uma energia incrível. Com isso, estou realmente a viver o meu sonho neste momento e estou mais do que ansioso pela próxima época e pelos nossos novos desafios", disse ainda.

Giménez chegou aos Países Baixos na última época, oriundo do Cruz Azul. Fez 23 golos em 45 jogos.