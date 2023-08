Giménez e Beltrán sinalizados pelo Benfica para substituir Gonçalo Ramos

Campeão francês atacou com força a contratação do goleador e meteu na mesa 65 M€, mais 15 em variáveis. Responsáveis encarnados ainda tentam subir a fasquia do valor fixo do negócio, mas tudo está alinhado para durante o dia de hoje haver fumo branco. E Schmidt fica sem o jogador na Supertaça.

Está por horas a conclusão da transferência de Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain. Segundo O JOGO apurou, as negociações entre os dois emblemas estão em curso e pode surgir fumo branco ainda hoje, no seguimento da proposta que os franceses colocaram em cima da mesa de Rui Costa, na qual estão inscritos 65 milhões de euros em pagamento fixo e mais 15 milhões em objetivos, vistos como acessíveis em grande parte porque têm a ver com número de jogos e desempenho do dianteiro, além de títulos conquistados pelo campeão francês. Somado, chega-se aos 80 milhões definidos pelo presidente do Benfica como fasquia mínima para viabilizar a venda do melhor goleador das águias da época passada.

O PSG avançou ontem em força para assegurar o internacional português de 22 anos. Querem Gonçalo Ramos já, imediatamente, a fazer exames médicos em Paris nas próximas horas. O Benfica ainda tenta aumentar os valores fixos a encaixar, daí não ter fechado já ontem a transferência entre os clubes, sendo certo que com o jogador existe já um acordo total, para um contrato de cinco anos, passando o camisola 9 a auferir algo como... cinco vezes mais do que ganhava na Luz.

Seja como for, aumentando ou não a parte fixa do negócio, o Benfica será sempre sensível à oportunidade que se deparou ao jogador e, também por isso, tudo aponta para que Gonçalo Ramos vá reforçar o plantel agora comandado pelo espanhol Luis Enrique. Ramos irá ingressar num grupo onde constam os portugueses Nuno Mendes, Danilo e Vitinha - há ainda Renato Sanches de saída -, além do ex-Sporting Manuel Ugarte e do ex-Benfica... Cher Ndour. Aliás, o técnico Roger Schmidt já foi informado de que não poderá contar com o dianteiro na Supertaça, com o FC Porto, no próximo dia 9, contrariando assim a tendência que sempre existiu na Luz, e defendida pelo próprio treinador, de que Ramos deveria manter-se pelo menos até à discussão do primeiro troféu da época.

Gonçalo Ramos, que apontou 27 golos na última temporada em 47 jogos, está assim a poucas horas de distância de uma transferência milionária, que o colocará no top das maiores transferências do futebol português, atrás de João Félix (126 M€ recebidos do Atlético de Madrid), Enzo Fernández (o Chelsea pagou 121 M€), Darwin Nuñez (75 M€+25 para o Liverpool) e Rúben Dias (por 68 M€ para o Manchester City).



Giménez e Beltrán para o pós Ramos

Enquanto acerta as últimas agulhas do processo de transferência de Gonçalo Ramos, o Benfica irá puxar dos relatórios já elaborados com nomes desejados para colmatar a baixa do goleador português, estando previsto o arranque do processo de substituição, com a certeza de que não estará concluído antes do embate com os dragões, apesar de estar completo todo o trabalho de identificação de alvos e de recolha de informação relativa a expectativas de investimento.

Como já revelámos, Santiago Giménez, mexicano de 22 anos do Feyenoord - ainda no último domingo marcou ao Benfica -, é o preferido por Roger Schmidt, mas o clube de Roterdão já avisou que esse desejo tem um custo que pode superar os... 40 milhões de euros. Outro nome em vista é o de Lucas Beltrán, argentino de 22 anos do River Plate, que tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.