Giménez é associado ao Benfica, mas o plano do Feyenoord é outro

Santiago Giménez, de 22 anos, joga no ataque do Feyenoord, na liga dos Países Baixos

Confrontando com a associação do nome de Santiago Giménez a um alegado interesse do Benfica, Dennis Kloese, diretor desportivo do Feyenoord, mostrou-se confiante de que o avançado mexicano continuará a representar o campeão dos Países Baixos.

Questiionado se podia garantir a continuidade de Giménez, o diretor respondeu duas vezes "sim". Sem nunca citar o nome do Benfica, Kloese deixa um conselho ao avançado. "A nossa ideia é que fique, tem um contrato de longa duração com o Feyenoord. O conselho que lhe posso dar é que aproveite a experiência na Liga dos Campeões e que aí se mostre. Numa situação ideal, o Giménez fica no Feyenoord", disse à ESPN.