Gilberto: "Sou muito grato ao Benfica e ao Roger Schmidt"

Lateral direito brasileiro deverá deixar os encarnados em breve. O Bahia é o destino mais provável.

Gilberto diz que ainda não sabe onde irá jogar em 2023/24, esperando apenas que aconteça o que for melhor para o próprio e para o Benfica, a quem está muito agradecido.

Em entrevista no programa "Resenha do Galinho", do canal Jovem Pan News, o lateral direito brasileiro disse também que quer ter mais minutos este ano.

"Ainda não sei. Tenho conversado bastante com os meus empresários. Sou muito grato ao Benfica e ao Roger Schmidt. O que for melhor para mim e para o clube, vai acontecer", apontou, antes de dizer: ""Prefiro sempre jogar, fico mais triste quando não jogo."

Ao que tudo indica, Gilberto vai ser jogador do Bahia, clube do Brasileirão que é orientado pelo português Renato Paiva.