Gilberto recorda o Benfica: "É incomparável, os clubes vão lá buscar ideias"

Defesa foi apresentado no Bahía, orientado por Renato Paiva

O lateral-direito Gilberto foi apresentado no Bahia de Renato Paiva e deixou palavras de apreço ao Benfica, assim como a Jorge Jesus, que o orientou na Luz e "ajudou a melhorar muito".

A dimensão do Benfica surpreendeu Gilberto: "A estrutura do Benfica é algo difícil de comparar. Eu conversava com os jogadores que estavam a chegar de clubes grandes da Europa e eles diziam que era uma coisa incomparável, era impressionante as coisas que têm lá. Pelo que vejo hoje, os clubes estão a ir lá buscar as ideias."

Gilberto referiu que evoluiu "muito" nos três anos na Luz, "sobretudo taticamente e defensivamente". "As ideias do Renato [Paiva] são parecidas", congratulou-se.