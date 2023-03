Lateral encarnado tem contrato até 2025, mas quer prolongar o vínculo com os encarnados

Gilberto quer renovar contrato com o Benfica e está apenas focado em vencer pelos encarnados, apesar de terem chegado proposta de clubes brasileiros. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Allan Espinosa.

"Realmente existe interesse de clubes do Brasil, mas nem conversamos sobre isso. Ele próprio garante que o foco é 100% no Benfica porque existe uma possibilidade de ser campeão nacional e, claro, a possibilidade de Champions também. O grande sonho dele é ser campeão pelo Benfica", confirmou Espinosa em declarações à Antena 1.

Apesar de já ter sido apontado a clubes como o Palmeiras ou o Clube Mineiro, o lateral, que tem contrato válido até 2025, quer prolongar o vínculo. "A ideia principal é renovar com o Benfica, mas este ainda não é o momento para se falar nisso. Agora tem de estar focado a 100% e ele está focado em ganhar um título tão importante como é a Liga Portuguesa, e quem sabe, a Champions também, que o Benfica tem condições para chegar à final", assegurou o empresário.

Mesmo sem ser o titular de Roger Schmidt no lado direito da defesa do Benfica, Gilberto está feliz no clube e encantado com o trabalho do técnico alemão: "Sempre falou muito bem do Roger Schmidt, ele diz a toda a gente que o treinador é o grande responsável pelo Benfica estar na situação que está. Independentemente de estar a jogar ou não. O Gilberto está sempre motivado, é uma característica dele, entrega-se 110% em todos os minutos que está em campo".