Gilberto no rescaldo à vitória do Benfica: "Poucos conseguem conquistar esta invencibilidade"

O lateral brasileiro marcou ao Penafiel e chegou ao terceiro golo na temporada.

Declarações de Gilberto, autor do primeiro golo do Benfica na vitória frente ao Penafiel (2-0), para a segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga:

O jogo: "Procurámos não fugir das nossas características, que é pressionar o tempo inteiro, independentemente do adversário que for. Conseguimos assim marcar o primeiro golo. Graças a Deus, tive essa oportunidade e fico muito feliz. Mas o mérito é de todo o grupo, que trabalhou bastante. Buscámos sempre a vitória, desde o início, e conseguimos esses dois golos".

A invencibilidade: "A gente pensa jogo a jogo. Sabemos que é um mérito muito grande da nossa equipa. Poucos conseguem conquistar esta invencibilidade. Mas pensamos jogo a jogo, mantendo sempre o nosso padrão e o foco. Só assim vamos alcançar os objetivos".

A competitividade no plantel: "No Benfica, sempre vai haver competitividade dentro do grupo. Temos grandes jogadores. A cada minuto que jogo, procuro dar o meu máximo e o clube é que ganha com isso".