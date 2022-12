Gilberto: lateral negociado e garantem que o processo está a avançar

Gilberto cumpre a terceira temporada no Benfica

Defesa do Benfica está na lista de contratações do Atlético Mineiro, do Brasil.

O Atlético Mineiro está a negociar com o Benfica a contratação de Gilberto e, segundo a Imprensa brasileira, o processo está a avançar de forma positiva. As águias querem 4 M€, mas a formação canarinha procura baixar a fasquia, algo que será discutido nos próximos dias.

A O JOGO, Rodrigo Caetano, diretor-executivo do Galo, não fecha a porta ao lateral: "Gilberto? Estamos a olhar para vários jogadores para essa posição. Se houver algo mais à frente vamos ver. Para já não comentamos", disse.