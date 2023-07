Gilberto diz adeus ao Benfica com "sensação de dever cumprido"

Lateral brasileiro foi transferido para o Bahia, de Renato Paiva, deixando o Benfica ao fim de três épocas.

Depois de a sua transferência para o Bahia, treinado por Renato Paiva, ter sido confirmada, Gilberto recorreu às redes sociais para se despedir oficialmente do Benfica, que representou durante três temporadas.

O lateral direito brasileiro, de 30 anos, vai render cerca de três milhões às águias, tendo contabilizado 106 jogos oito golos na sua passagem pela Luz.

"Olá, benfiquistas, hoje me despeço oficialmente como atleta desse clube grandioso! Não há palavras para descrever o que eu sinto. Mas pelas mensagens que tenho recebido nesses últimos dias, saio com a certeza que mostrei com atitudes a minha gratidão em vestir o manto sagrado. E sair campeão depois de realizar o sonho de jogar duas vezes os quartos de final da Liga dos Campeões só satisfaz a minha sensação de dever cumprido", começou por escrever, no Instagram, numa publicação acompanhada com um vídeo.

"Obrigado a todos os funcionários, a todos os treinadores e seus respetivos staff, obrigado a todos os atletas que tive a honra de trabalhar, a todos os amigos que conheci e familiares que me ajudaram durante esse período em Lisboa, e principalmente, obrigado a todos os adeptos por cada experiência fantástica que me proporcionaram. Me despeço como atleta, mas voltarei sempre que puder, como um de vocês a empurrar o glorioso rumo às conquistas! Viva o Benfica", completou Gilberto.