Gilberto: "Como eu já disse, é uma nova era aqui no Benfica"

Gilberto foi o primeiro jogador do Benfica a falar no arranque da pré-época, este sábado

As férias: "Este ano aproveitei para estar todo o tempo de férias com a minha família. Estive um ano sem vê-los e eu sou muito próximo deles, aproveitei para estar todo o tempo com eles, carregar bateria, limpar a mente, estar sempre bem-disposto para voltar com tudo para essa nova era no Benfica."

A pré-época: "É sempre muito importantes. Tenho a certeza de que serão trabalhos muito duros, trabalhos fortes, por isso é que nós temos sempre de ter a preocupação de trabalhar um pouco nas férias porque com certeza a pré-época vem muito forte para tudo o que nos espera lá na frente."

Carinho dos adeptos benfiquistas: "Os adeptos do Benfica, eu é que fico conquistado com eles todas as vezes que entro em campo! São adeptos diferentes, que nos apoiam independentemente do adversário, independentemente de contra quem jogamos, estão sempre do nosso lado, sempre a acreditar em nós e temos de fazer tudo para retribuir o carinho que eles têm pela gente."

As expectativas: "Como eu já disse, é uma nova era aqui no Benfica. Temos a expectativa de sempre entrar em campo brigando por tudo o que disputarmos, sempre respeitando o adversário, mas vamos estar preparados, principalmente, para o primeiro combate que temos aí na Champions.

Como foi o reencontro com os colegas: "Foi bom, já estava com saudades de voltar. Nas férias, acabamos sempre por pensar aqui, um pouco, então foi bom reencontrá-los e espero estar junto já para poder trabalhar forte e conseguirmos lutar por tudo o que disputarmos."

DECLARAÇÕES À BTV