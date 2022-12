Gil Dias tem abertas as portas de saída do Benfica e pode emigrar

Com contrato até 2026, o extremo foi utilizado apenas uma vez, ante o Estrela da Amadora.

O Benfica prepara-se para dar início aos ajustes no plantel, como assumiu Roger Schmidt, com a saída de Rodrigo Pinho. O camisola 18 deverá ser o primeiro a sair na janela de transferências que se reabre em janeiro, mas mais podem seguir o ponta-de-lança. Um deles é Gil Dias. O extremo não tem feito parte das principais contas de Roger Schmidt e a porta de saída da Luz está aberta, sendo que, segundo apurou O JOGO, o futebolista de 26 anos tem várias hipóteses em carteira no estrangeiro.

Depois de ter assinado pelo Benfica em 2021/22, Gil Dias pode também ele deixar o clube após temporada e meia, restando acertar se por empréstimo ou em definitivo. Com contrato até 2026, o extremo foi utilizado apenas uma vez, ante o Estrela da Amadora, somando 11".