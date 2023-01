Gil Dias ruma ao Estugarda: saiba quanto vai render o negócio ao Benfica

Transferência rondará os dois milhões de euros e deverá ser oficializada nas próximas horas. Com a transferência do extremo português, o mercado de janeiro já levou uma dezena de jogadores dos quadros da SAD, sete dos quais faziam parte do plantel treinado por Roger Schmidt.

Gil Dias está a poucas horas de ser confirmado como reforço do Estugarda, num negócio que, apurou O JOGO, está a ser finalizado como transferência definitiva e por uma verba que deverá rondar os dois milhões de euros, ficando os encarnados com direitos futuros sobre o jogador.

O extremo de 26 anos chegou ao Benfica no início da última época, num negócio com o Mónaco, pelo qual as águias terão pago 1,5 milhões de euros, mas que poderia chegar a um total de quatro milhões. Uma época e meia depois, e sem espaço sob as ordens de Roger Schmidt, que o lançou em apenas dois jogos (Estrela da Amadora e Varzim), Gil Dias deverá rumar agora ao emblema que é representado também por Tiago Tomás, avançado cedido pelo Sporting.

Depois de efetivado o acordo e realizados os exames médicos, os dois clubes deverão oficializar, nas próximas horas, a transferência, que confirmará a entrada de Gil Dias no 11.º clube da sua carreira sénior.

Do lado encarnado, será a sétima saída do plantel de Schmidt neste mercado, após as vendas de Helton Leite, Rodrigo Pinho, Brooks e Diogo Gonçalves e os empréstimos, sem opção de compra, de João Victor e Henrique Araújo. A este lote, somam-se ainda as vendas de João Ferreira, Tomás Tavares e Germán Conti, que não faziam parte do plantel.