Gil Dias deixa o Benfica e está a caminho da Bundesliga

Encarnados finalizam acordo da transferência em definitivo.

O Benfica está a concluir um acordo com o Estugarda, apurou O JOGO, para a transferência a título definitivo de Gil Dias, jogador que não entrava nas contas principais de Roger Schmidt, que lançou o extremo em apenas dois jogos (Estrela da Amadora e Varzim).

O jogador de 26 anos, que chegou à Luz no início da última temporada, depois de ter alinhado pelo Famalicão por empréstimo do Mónaco, deverá ter a saída oficializada nas próximas horas, depois de completar os testes médicos no emblema que tem no seu plantel Tiago Tomás, avançado cedido pelo Sporting.