Gesto de Pizzi após substituição levou jovem às lágrimas

Pizzi, jogador do Benfica

Pizzi mereceu na quarta-feira a confiança de Jorge Jesus e voltou ao onze titular do Benfica, no triunfo sobre o Dínamo Kiev por 2-0, mais de um mês depois, pois não era titular desde o encontro com o Bayern (2-5) em Munique.

O atacante cumpriu assim o jogo 50 de início pelo Benfica nas provas europeias. Aplaudido após a saída - deu lugar a um assobiado Everton aos 59 minutos da partida -, ofereceu a sua camisola a uma jovem nas bancadas, que não conteve as lágrimas.