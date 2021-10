Gedson voltou ao Benfica, mas Galatasaray não larga o médio

Após negociações falhadas em agosto, o clube turco mantém interesse no centrocampista

O Galatasaray promete voltar à carga por Gedson. O emblema turco procurou assegurar a contratação do médio até ao final de agosto, mas as águias recusaram as abordagens, segurando o futebolista, destacando a confiança de Jorge Jesus nas suas qualidades.

Contudo, de acordo com a Imprensa daquele país, o emblema de Istambul não desistiu de Gedson e vai tentar novamente convencer os encarnados a libertar o centrocampista em 2022.

O Benfica não facilitou nas negociações com o Galatasaray, tendo exigido pelo menos 15 milhões de euros para aceder à saída do internacional português, mas segundo as notícias na Turquia os responsáveis do Galatasaray acreditam que poderão conseguir baixar essa fasquia. Tudo para conseguir garantir um futebolista considerado como peça fundamental na estratégia da equipa pelo técnico Fatih Terim.

Apesar das palavras de Jorge Jesus, que já disse publicamente confiar no potencial do atleta, Gedson foi, contudo, lançado em escassas três partidas, somando 47 minutos. E ainda não foi titular, algo que entre os jogadores de campo apenas aconteceu com Ferro e Radonjic.