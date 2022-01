Gedson volta a ser notícia e agora garantem que a saída do Benfica foi travada

Médio continua a ser associado ao Galatasaray, onde já esteve na última época.

O Galatasaray continua a acalentar esperanças de ver Gedson voltar ao clube em janeiro mas, segundo as informações na Turquia, Rui Costa terá travado qualquer conversa.

De acordo com o "Fotomac", com a saída de Jorge Jesus e a entrada de Nélson Veríssimo, a estrutura encarnada deseja avaliar se o médio faz ou não falta no plantel. O Galatasaray estará a olhar para Andras Schafer, do Dunajska Streda, como alternativa.

O jogador de 22 anos, que na última época esteve cedido a Tottenham e Galatasaray, participou apenas em quatro jogos de 2021/22, até ao momento.