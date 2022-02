Gedson vai fazer exames médicos para ser jogador do Rizespor

Gedson Fernandes a caminho do Rizespor

O médio já está num avião privado a caminho do novo destino, devendo ainda nesta quarta-feira realizar exames médicos e apresentar-se enquanto novo atleta do clube

Gedson Fernandes, já se sabe, será reforço do Besiktas, mas não já nesta segunda metade da época. O médio está mesmo já a caminho do Rizespor, por empréstimo, precisamente, do emblema turco.

A ausência de vagas no plantel do Besiktas por limite de estrangeiros vai obrigar Gedson a fazer uma etapa até final da época noutro clube turco. A solução encontrada foi o Rizespor, atual 18º classificado do campeonato.

Recorde-se que Gedson, na Turquia, já tinha atuado no Galatasaray, na época passada, somando, nessa altura, 18 jogos, um golo e três assistências.