Gedson tem mercado, mas Jorge Jesus quer manter médio no Benfica

Galatasaray não desiste e pode pagar 10 M€ pelo médio. Águias pedem mais cinco, pois o técnico vê espaço para o atleta

O nome de Gedson tem sido dos mais badalados na Turquia, onde o Galatasaray e Besiktas até já entraram em "guerra" para garantir o concurso do médio. Os primeiros continuam interessados no internacional sub-21 e até colocam em cima da mesa dez milhões de euros, mas o Benfica não admite deixar sair Gedson por menos de 15 M€.

A reforçar esta posição de maior força negocial está, ao que apurámos, a intenção já demonstrada por Jorge Jesus em ter o médio entre as opções para 2021/22, ainda que num papel secundário do plantel.

Com as provas internas e uma eventual ida à fase de grupos da Liga dos Campeões (ou Liga Europa, se o apuramento não for conseguido frente ao PSV), o treinador dos encarnados vê espaço para Gedson ir entrando nalguns jogos, num sistema de maior rotatividade do grupo de trabalho.