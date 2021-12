Gedson: saída do Benfica é um cenário que volta a ganhar força

Fatih Terim, técnico do Galatasaray, diz que o regresso do médio "está a ser tratado".

O regresso de Gedson ao Galatasaray em janeiro próximo volta a ganhar força, agora com o treinador do clube de Istambul, Fatih Terim, a garantir que mantém o interesse no médio do Benfica. A declaração foi prestada após o empate 0-0 frente à Lázio, para a Liga Europa, tendo garantido que será negociada a contratação definitiva do avançado Mohamed, cedido pelo Zamalek.

"Muito provavelmente vamos exercer a opção de compra do Mohamed. Quanto a Gedson, está também a ser examinado e tratado. Não é altura de falar muito, mas ele está debaixo de olho", frisou Terim.

Recorde-se que, na passada semana, já Burak Elmas, presidente do Galatasaray, lembrou que "o Benfica conhece o interesse em Gedson" e que "Gedson está interessado no Galatasaray".

O facto de o emblema de Istambul se ter apurado para os "oitavos" da Liga Europa e de estar a assumir-se como candidato a ganhar o troféu permite ao clube, segundo a Imprensa turca, colocar na mesa dos alvos um prémio extra caso esse objetivo se cumpra. Gedson soma 107 minutos no Benfica e pode ver no regresso ao Galatasaray, onde jogou em 2020/21 por empréstimo, uma boa oportunidade.