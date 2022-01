Benfica: Gedson seguro até 2025 é emprestado sem opção

Acordo fechado, médio dos encarnados viaja esta terça-feira.

Até final da próxima época, Gedson vai representar o Galatasaray, emblema turco onde atuou, também por empréstimo do Benfica na última meia época.

O acordo está selado entre os dois clubes e é possível, segundo O JOGO apurou, porque o contrato do médio de 23 anos, no período entre as cedências ao Tottenham e agora ao clube de Istambul, teve um acrescento de dois anos, expirando em 2025 e não em 2023 como acontecia e que invalidaria esta saída prolongada.