Gedson no Galatasaray só por 15 M€, garantem em Itália

Nas próximas horas tudo terá de ficar resolvido, sendo que a continuidade de Gedson na Luz vai ganhando força.

O Galatasaray voltou à carga por Gedson, como O JOGO explicou na edição de domingo, pretendendo oferecer dez milhões de euros, mais extras, para poder contratar o médio antes do fecho do mercado na Turquia, o que sucede na próxima quarta-feira.

No domingo, e segundo o jornalista italiano especializado em mercado, Fabrizio Romano, as águias terão exigido 15 M€ para vender o internacional português nesta fase da época. Esse seria o valor entendido pelos encarnados como aceitável para viabilizar o acordo com o Galatasaray, clube ao qual o médio esteve emprestado na segunda metade da temporada passada e onde deixou uma impressão muito positiva.

