Gedson, médio do Benfica, saiu ileso de um aparatoso acidente de viação

Acidente ocorreu na A33, autoestrada que liga o Monte da Caparica ao Montijo.

Gedson envolveu-se esta sexta-feira num aparatoso acidente de viação na A33, autoestrada que liga o Monte da Caparica ao Montijo, saindo, porém, ileso.

Apesar dos estragos provocados no carro do médio, que chocou com a viatura que seguia à sua frente, vendo depois outro automóvel embater no seu, Gedson saiu sem ferimentos, tendo sido transportado a casa por um funcionário do Benfica.

O médio de 22 anos regressou esta época ao Benfica depois de na última ter estado cedido ao Tottenham e depois ao Galatsaray. Este presente apenas em três jogos.