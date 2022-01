Gedson já não treinou e está preparado para rumar ao Galatasaray

O médio Gedson falhou o treino desta segunda-feira e vai deixar o Benfica para jogar no Galatasaray.

Gedson Fernandes tem tudo encaminhado para regressar ao Galatasaray, clube que representou na segunda metade da época passada por empréstimo dos encarnados. Será, de resto, neste mesmo modelo de negócio que o médio volta ao emblema de Istambul, numa operação globalmente acertada, ao que O JOGO apurou, mas que ainda carece da devida oficialização logo que os derradeiros detalhes fiquem limados.

No treino desta segunda-feira, o jogador português já não esteve presente, refira-se.

Em termos mais concretos, tudo aponta para uma cedência válida até final da época com possível extensão, com Gedson a poder rumar à Turquia já nas próximas horas de forma a integrar os trabalhos da equipa agora orientada por Domènec Torrent, espanhol que sucedeu a Fatih Terim, despedido no início deste ano. Em crise de resultados, o Galatasaray procura reforços capazes de relançar a equipa atualmente num modesto 15.º lugar na liga turca, a 27 pontos do atual líder, o Trabzonspor.

Ontem, o clube de Istambul perdeu mais uma vez, em casa precisamente frente ao líder, e Domènec Torrent, sem confirmar Gedson, admitiu movidas no mercado. "Estamos num processo de transferências e a analisar quais as posições que podem fortalecer. Sobre Gedson só digo que as notícias dessa transferência são especulações. Conheço o jogador mas aquilo que falamos dentro do Galatasaray permanece comigo", limitou-se a afirmou o treinador que treinou o Flamengo e que durante muitos anos foi o braço direito de Pep Guardiola no Manchester City, Bayern e Barcelona.

Esta época Gedson, de 23 anos, jogou apenas 107 minutos pelo Benfica, em quatro partidas disputadas.