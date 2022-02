Gedson já está na Turquia: vai ser reforço do Besiktas, mas não é já...

Médio vai ser cedido a outro clube da liga turca até junho, mas está fechado o negócio da venda, que rende às águias 6 M€ por 50% do passe. Viajou esta quarta-feira para Istambul para submeter-se a exames médicos e rubricar um contrato de quatro anos e meio, que inclui a cedência.

O mercado fechou, mas a SAD encarnada ainda espera, nos próximos dias, reduzir mais um pouco da "gordura" existente no plantel. Gedson é um desses dossiês e, segundo as últimas informações recolhidas na Turquia, o processo está praticamente finalizado, com o médio a assinar em definitivo pelo Besiktas, num negócio que renderá, no imediato, seis milhões de euros ao Benfica, por 50 por cento do passe do jogador.

A maior "novela" de potenciais saídas do Benfica está assim perto do fim, mas ainda com algumas cenas surpreendentes. O médio de 23 anos seguiu, esta quarta-feira, viagem para a Turquia, onde irá submeter-se aos habituais exames médicos e à assinatura de um contrato com dois destinos. Se o final será o Besiktas, a ausência de vagas no plantel por limite de estrangeiros vai obrigar Gedson a fazer uma etapa até final da época noutro clube turco, sendo apontado pela imprensa local que este será o Rizespor.

Refira-se que decorreram negociações com o Galatasaray, para uma cedência de ano e meio, mas o clube onde Gedson jogou a segunda parte da última época não acertou com as águias os montantes da cláusula de compra obrigatória e, no meio de alguma convulsão interna no clube turco, o negócio ruiu.