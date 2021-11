"Gedson irá, provavelmente, ser transferido, vai deixar o Benfica"

O empresário Ahmet Bulut revela desejo do médio em regressar à Turquia.

Ahmet Bulut, empresário turco, defendeu que Gedson faria bem em deixar o Benfica e regressar à liga onde foi feliz, quando vestiu a camisola do Galatasaray por empréstimo das águias. Em declarações à estação televisiva italiana Tivibu Spor, o agente "adivinhou" uma saída de Gedson da Luz em breve. "Ainda é cedo para Gedson. Ele irá, provavelmente, ser transferido, vai deixar o Benfica. O desejo do meu coração é que venha para a Turquia, onde foi muito feliz", disse Bulut.

O empresário prosseguiu na mesma linha de raciocínio, assegurando que Gedson quer esse regresso e que o mesmo podia ter acontecido na última janela de mercado. "Ele quer jogar aqui. Esperou até ao último dia do mercado mas, infelizmente, isso não se deu. Por outro lado, o treinador do Benfica também não o lança. Ele tem contrato por mais ano e meio e o Benfica tem de o vender para fazer dinheiro. No início da temporada, Gedson podia ter-se transferido para o Galatasaray", lembrou.

Esta época Gedson soma apenas 47 minutos na Liga, divididos pelos três jogos em que entrou em campo: Moreirense, Santa Clara e Vitória de Guimarães.