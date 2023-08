Garantem que o Manchester United já conhece as condições para contratar Vlachodimos

Número 99 está na porta de saída do Benfica

A discussão entre Vlachodimos e Roger Schmidt, depois do guarda-redes saber que não iria ser titular, teve consequências imediatas com a exclusão do guardião das contas do jogo do Benfica com o Estrela da Amadora (2-0) e pode levar à saída do camisola 99 da Luz, com o Manchester United e Ajax a aparecerem como potenciais destinos.

De acordo com Fabrizio Romano, o emblema da Premier League já conhecerá as condições para que haja acordo pelo internacional grego. Ainda segundo as mesmas informações, a transferência só avançará caso Dean Henderson, atual número 2 dos "red devils", pretendido pelo Crystal Palace, deixe o clube.