Garantem que o Benfica não é o único clube na corrida por Gotze

Internacional alemão apontado ao Milan.

Mario Gotze está na lista do Benfica, depois de Roger Schmidt acertar um acordo para treinar as águias, mas tem igualmente outra possibilidade para prosseguir a carreira. De acordo com a "Sport1", o internacional alemão, autor do golo que deu o título mundial em 2014, conta igualmente com o interesse do Milan para 2022/23.

Gotze, 29 anos, cumpriu a segunda temporada ao serviço do PSV e conhece bem o novo treinador do Benfica. "Fez 52 jogos oficiais e jogou de forma extraordinária na final da Taça com o Ajax. A sua segurança com bola e capacidade de decisão são excecionais. É alguém que liga o jogo e torna os jogadores à sua volta melhores", disse recentemente Schmidt ao jornal alemão "Westfalen-Blatt".

O contrato entre o clube dos Países Baixos e Gotze é válido até 2024. No percurso, regista ainda passagens por Borussia Dortmund e Bayern de Munique.